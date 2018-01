"Ho accettato", Razzi torna in pista per le elezioni

Antonio Razzi (Fotogramma)

Antonio Razzi torna in pista per le prossime elezioni politiche. Forse. A pochi giorni dalla notizia della sua esclusione dalle liste di Forza Italia, il senatore abruzzese conferma le voci su un suo presunto 'ripescaggio' nella Circoscrizione Estero. "Ho accettato", ha ammesso il senatore all'Adnkronos, lamentando però di avere "poco tempo per prepararmi". "Io aspettavo un seggio in Abruzzo", ha spiegato, riconoscendo che "sarà un'impresa essere eletto all'estero". Ma il senatore, dopo qualche perplessità, ha deciso di accettare la proposta di un seggio all'estero: "Ho dato la mia disponibilità". D'altronde, il senatore non ha mai messo in dubbio la sua fedeltà al partito: "Io rimarrò per sempre con Berlusconi".