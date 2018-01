Candidato e affondato: l'ammiraglio si ritira

“A malincuore annuncio il ritiro della mia candidatura con il Movimento 5 stelle. La mia carica di consigliere comunale nel comune di Ortona con una lista civica è incompatibile con quella di candidato nelle liste del Movimento 5 stelle". Lo dichiara in una nota l'ammiraglio Rinaldo Veri, annunciato nella squadra del M5S questa mattina dal palco del Tempio di Adriano a Roma da Luigi di Maio ma incompatibile in quanto consigliere comunale eletto a Ortona con una coalizione sostenuta dal Pd.

"Non ero al corrente della regola prevista dal regolamento del M5S che impedisce a chi ha già una carica elettiva di potersi candidare - ha aggiunto - e proprio per questo non avevo ritenuto necessario informare di questa mia carica il candidato premier Luigi Di Maio, al quale va il mio sincero ringraziamento".

La candidatura al collegio uninominale gianicolense di Roma dell'ammiraglio Veri risulta già cancellata nella lista del Movimento resa nota oggi. Al suo posto, si legge nell'elenco scaricabile dal blog delle stelle, entra Carla Ruocco, deputata uscente e tra i nomi più votati alle parlamentarie grilline.