Francesca Barra: "Le 72 ore che hanno cambiato la mia vita"

Francesca Barra (FOTOGRAMMA)

I giovani, l'ambiente, la scuola. "Io non sono un politico, ma vi prometto che farò una buona politica". E' quanto scrive sul suo profilo Facebook Francesca Barra, candidata con il Pd nel collegio Matera-Melfi in Basilicata.

"Queste 72 ore hanno decisamente cambiato la mia vita. Ho deciso che prima di partecipare a dibattiti o di rilasciare interviste televisive, voglio venire in Basilicata. La mia campagna elettorale sarà in mezzo alla gente. Voglio ascoltarvi, rispondere alle vostre domande, ascoltare i vostri problemi. Perfino le vostre critiche".

"Quando presentavo il libro scritto su Giovanni Falcone - prosegue Barra - la frase che ripetevo sempre nelle scuole era di Bufalino: 'La mafia sarà sconfitta da un esercito di maestre elementari'. Credo nel potere della cultura, nella potenza della scuola, nella pazienza e dedizione degli insegnanti. Vorrei vedere anche voi".

ASTENSIONISMO - "E poi i giovani, quelli che non pensano di andare a votare. Contro l'astensionismo vi chiedo di confrontarci. Le mamme, per capire cosa non funziona, come possiamo sostenervi - si legge nel post -. Costruire insieme una politica del fare, perché io voglio parlare poco, promettere meno. Ma mi vedrete sempre all'opera".

AMBIENTALISMO - "E l'ambiente? Era, è e sarà la mia più grande preoccupazione. Non cambio idea - conclude Francesca Barra -. Al massimo potrò farla cambiare. Quindi organizziamoci, scrivetemi per incontrarmi".