Ma quale stress, "Berlusconi sta benissimo". E' quanto dichiara all'AdnKronos il suo medico di fiducia Alberto Zangrillo, smentendo qualsiasi illazione su presunti problemi di salute dell'ex premier. A destare qualche preoccupazione sulle condizioni fisiche di Berlusconi era stato il suo improvviso forfait, ieri, alla trasmissione tv 'Mezz'ora in più'. L'ex presidente del Consiglio infatti, sebbene inizialmente avesse dato la propria disponibilità, all'ultimo momento non si è presentato nello studio del programma domenicale di Rai 3. "Berlusconi ci ha dato buca", ha annunciato Lucia Annunziata ai telespettatori, non specificando il motivo dell'inaspettato cambio di programma. Ma è facile ipotizzare che l'assenza del Cavaliere sia imputabile alle elezioni politiche del 4 marzo. Lo stress di questo periodo impegnativo o le pressioni degli aspiranti candidati potrebbero averlo convinto a restare a casa per riposarsi. Ma niente di più, o almeno - a detta del suo medico - niente di cui preoccuparsi. D'altronde lui stesso, in più di un'occasione, ha dichiarato di sentirsi "un giovanotto" e di comportarsi "da quarantenne".