Renzi: "M5S candida ex Pd? Chi non ce la fa in prima squadra..."

(Fotogramma)

"Nicola Cecchi è un amico fiorentino sempre iscritto al Pd che ha votato anche all'ultimo congresso per me e ha votato sì al referendum ". Lo dice Matteo Renzi a Radio 101, commentando la candidatura di Cecchi nelle liste dei Cinque Stelle a Firenze.

"Mi fa piacere che i Cinque stelle trovandosi a corto di candidati, prendano i nostri - aggiunge - . Mi spiace per gli elettori grillini che magari ci restano male. A noi non crea nessun imbarazzo: Cecchi, come altri ex Pd, sembra uno di quei giocatori che non ce l'hanno fatta in prima squadra e ora vanno a farsi le gambe altrove".

E arriva a stretto giro la risposta, piccata, dell'interessato: "Se conosci il Pd di Renzi - scrive Nicola Cecchi su Facebook in un post dal titolo 'Se li conosci li eviti' - , l'unica cosa che puoi fare è evitarlo, chiuderti la porta alle spalle e andare via".

"Una spiegazione necessaria per chi in queste ore si interroga sulla mia candidatura con il MoVimento 5 Stelle dopo il mio passato di vicinanza al PD: sono stato iscritto al partito democratico e dopo aver visto ciò che è diventato con Matteo Renzi ne sono uscito deluso e amareggiato, come molti altri iscritti ed elettori di centrosinistra", aggiunge Cecchi.

"E' dura ammettere 'mi sono sbagliato' e riconoscere di aver messo il proprio impegno e la propria passione al servizio della causa sbagliata, ma è quello che ho dovuto fare io. Il passo successivo, e naturale, è stato mettermi al servizio del Paese con una forza coerente e trasparente come il MoVimento 5 Stelle", conclude Cecchi.

Commentando le candidature di ex 'avversari' ai microfoni di Otto e Mezzo, Di Maio aveva spiegato: "Ho fatto un appello pubblico, ho detto che il M5S triplicherà il numero dei parlamentari e ho aperto i collegi uninominali alle migliori energie di questo Paese. Hanno risposto in tanti. Si sono fatte avanti persone che si sono distinte per la loro storia. Tra queste ci sono anche delusi dagli altri partiti. Persone che votavano per Renzi o per Berlusconi e dopo che li hanno conosciuti hanno iniziato ad evitarli".