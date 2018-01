"Sosterrò mia moglie", Santamaria sposa il Pd per amore

(fermo immagine video Instagram - Claudio Santamaria)

"Rispondo ad una domanda che ci state facendo da diverse ore, cioè se sosterrò mia moglie Francesca nella sua campagna politica. La mia risposta è sì". Così Claudio Santamaria commenta l'ingresso in politica della moglie Francesca Barra, candidata con il Pd nel collegio Matera-Melfi in Basilicata. Dopo aver sostenuto numerose battaglie del M5S, in primis la candidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma, questa volta l'attore di 'Jeeg Robot' sceglie, per amore, di appoggiare il Partito Democratico.

"Sosterrò mia moglie perché credo in lei, nella sua passione, nel suo impegno e nella sua onestà e nel sogno che ha sin da ragazzina, ovvero quello di realizzare, promuovere e proteggere la sua regione Basilicata che ama alla follia, per cui è disposta ad affrontare una durissima battaglia senza paura, non certo per ottenere una poltrona ma anzi, rinunciando ad una più sicura e ben più comoda poltrona da giornalista", spiega Santamaria in un video pubblicato su Instagram.

"Francesca è sempre stata in prima linea nella difesa dei più deboli - aggiunge - si è sempre spesa per delle battaglie civili importanti, come mafia, senza tetto, migranti, legalità, cyberbullismo. Quindi - conclude - sarò con lei con il cuore e con la mia presenza".