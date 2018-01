Facebook segnalerà le fake news

(AFP PHOTO)

Facebook prosegue nel suo impegno contro le fake news, annunciando una serie di nuove iniziative nel quadro della "tutela della sicurezza dell’informazione e della lotta contro le notizie false", due azioni prioritarie secondo quanto spiega l'azienda in una nota. Tra le novità, spiccano gli accordi con Pagella Politica e con Fondazione Mondo Digitale, mentre prosegue la collaborazione con l'Agcom.

Il social network ha siglato una nuova partnership, in Italia, con Pagella Politica, firmataria dei Poynter International Fact Checking Principles. A partire dalla prossima settimana, Pagella Politica rivedrà e valuterà l’accuratezza delle storie presenti su Facebook. Se una storia verrà giudicata falsa, Facebook mostrerà, per dare più contesto, nella sezione sottostante, l’analisi scritta dal fact-checker, e la storia potrà comparire più in basso nel News Feed.

Inoltre, le persone riceveranno una notifica se una storia che hanno condiviso è stata giudicata falsa da Pagella Politica e, in ottica di dare maggiore controllo agli utenti, Facebook li incoraggerà a segnalare, direttamente attraverso la piattaforma, le notizie che ritengono false.

Il social network, poi, renderà disponibile, anche durante il periodo elettorale, uno strumento educativo contro la disinformazione realizzato in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale. Attraverso dieci utili suggerimenti, le persone verranno aiutate ad individuare le notizie false e a prendere decisioni più informate quando le trovano, dentro e fuori Facebook. Questo decalogo sarà disponibile da oggi nella parte alta del News Feed e verrà anche pubblicato, dal 5 all’11 febbraio, su alcuni dei principali quotidiani italiani. I 10 suggerimenti saranno consultabili anche nel Centro assistenza di Facebook.

Negli ultimi mesi, ricorda poi Facebook, il social network ha ulteriormente rafforzato la collaborazione con le più importanti istituzioni nazionali, tra cui l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Facebook, infatti, partecipa al Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza sulle piattaforme digitali lanciato da Agcom a dicembre 2017.

Il tavolo, che coinvolge altre piattaforme ed editori tradizionali, ha tra i suoi obiettivi quello di identificare il più efficace tra gli strumenti di autoregolamentazione, per prevenire e contrastare le strategie di disinformazione che minino la creazione di un dibattito libero e consapevole sulla rete, specie riguardo temi che sono tipicamente oggetto di confronto politico-elettorale.

Inoltre, per aiutare i candidati e i partiti politici a comprendere meglio la piattaforma e gli strumenti a loro disposizione, Facebook lancia il Security Megaphone, uno strumento che apparirà in cima al loro News Feed per spiegare l'importanza dell'autenticazione a due fattori, e il sito web Facebook Elections, dedicato agli attori politici, per rendere facilmente accessibili le linee guida, i suggerimenti e le best practice nell’utilizzo della piattaforma.