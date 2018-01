Le sfide dei big

In alto da sinistra Giorgia Meloni, Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, Paolo Gentiloni, Laura Boldrini, Luigi Di Maio (Fotogramma)

Luigi Di Maio contro Vittorio Sgarbi, Gianluigi Paragone vs Umberto Bossi, Paolo Gentiloni contro Luciano Ciocchetti. E poi ancora Matteo Renzi che sfida l'ex renziano Nicola Cecchi, Pier Carlo Padoan vis à vis con Claudio Borghi e Teresa Bellanova che dovrà vedersela con Massimo D'Alema. Eccola la carica dei big che si sfidano nei collegi uninominali. Gare a distanza, certo, perché i leader in campo si sono ben guardati da duelli di peso, preferendo corse 'in solitaria' alla minaccia del confronto diretto.

NAPOLI - Nel collegio Campania 1-03 alla Camera, ad esempio, che comprende il comune di Pomigliano d'Arco, città natale di Di Maio, per il centrodestra correrà Vittorio Sgarbi, mentre il candidato del Pd sarà Antonio Falcone.

ROMA - A Roma, il premier Paolo Gentiloni dovrà vedersela con il grillino Angiolino Cirulli, imprenditore presentato ieri da Di Maio come "uno degli azzerati dal decreto salva-banche", e con Luciano Ciocchetti schierato per il centrodestra. E se Carla Ruocco dovrà vedersela alla Camera con Riccardo Magi nel quartiere Gianicolense di Roma, nello stesso collegio, per quanto riguarda il Senato, la sfida sarà tra l'avvocato Claudio Consolo ed Emma Bonino. Rimanendo nel Lazio, l'economista Lorenzo Fioramonti - astro nascente dei 5 Stelle - sfiderà il presidente dem Matteo Orfini alla Camera nel collegio di Torre Angela (Lazio 1-05). Nei collegi uninominali, Giorgia Meloni correrà invece a Latina.

VARESE - A Varese in Lombardia il giornalista Gianluigi Paragone, ex direttore della Padania, contenderà il seggio al Senato al fondatore della Lega Umberto Bossi.

FIRENZE - Per frenare la corsa di Matteo Renzi a Firenze, i Cinquestelle hanno schierato Nicola Cecchi, ex tesserato Pd con un passato da renziano di ferro (votò sì al referendum costituzionale) ora si dice "deluso e amareggiato" dal Partito Democratico. Sempre contro il segretario del Pd, il centrodestra ha chiamato invece l'economista Alberto Bagnai. Sempre in Toscana, il comandante Gregorio De Falco rappresenterà il M5S nel collegio di Livorno, dove il Pd ha candidato Silvia Velo per un posto a Palazzo Madama.

SIENA E BOLZANO - A Siena il faccia a faccia sarà tra il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan e Claudio Borghi per il centrodestra, mentre a Bolzano il duello tutto al femminile vedrà contrapposte Maria Elena Boschi e la candidata di Forza Italia Michaela Biancofiore.

PALERMO - A Palermo il leader di Liberi e Uguali Pietro Grasso correrà per tornare a Palazzo Madama contro il grillino Steni Di Piazza e Teresa Piccione, mentre l'avversario del centrodestra sarà il forzista Giulio Tantillo.

BOLOGNA - A Bologna sarà la presidente di Confedilizia Bologna, Elisabetta Brunelli, vicina a Forza Italia, la candidata che sfiderà i big Pier Ferdinando Casini (Pd) e l'ex presidente dell'Emilia-Romagna Vasco Errani (Leu) nel seggio uninominale del Senato.

PUGLIA - Il grande match si gioca poi in Puglia, dove il duello più avvincente sarà quello tra l'ex sindacalista Teresa Bellanova che corre con il Pd e l'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema in campo con Liberi e Uguali.

MILANO 1 - Nell'uninominale di Milano 1 si sfideranno invece per la Camera Bruno Tabacci di +Europa, il grillino Alberto Bonisoli e poi due donne di ferro: Laura Boldrini per Leu e Cristina Rossello per il centrodestra che proverà a sfilare il seggio alla presidente della Camera. Legale di fiducia di Silvio Berlusconi nella causa che lo ha contrapposto all'ex moglie Veronica Lario, Rossello è avvocato di società quotate e di rilevanti imprese familiari, membro di collegi arbitrali, con esperienza in materia di diritti televisivi e dell'editoria in generale.