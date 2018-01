Berlusconi affaticato: stop a campagna elettorale

Silvio Berlusconi (Fotogramma)

Affaticato dal rebus delle liste elettorali che si è risolto in molti casi solo al fotofinish, ma anche fortemente amareggiato dalle polemiche per gli 'esclusi' e i 'catapultati', Silvio Berlusconi, raccontano fonti azzurre, avrebbe deciso di staccare la spina per qualche giorno e concedersi un po' di riposo, lontano dai palazzi romani della politica. Deluso dalle beghe di cortile di Fi, dopo il superlavoro degli ultimi giorni, anche su consiglio del suo medico personale, Alberto Zangrillo, e su input della famiglia (la figlia Marina in testa), il Cav ha disdetto tutti gli impegni nella capitale: l'appuntamento in tv già fissato con Lucia Annunziata a 'In mezz'ora in più' su Raitre, domenica scorsa, e la partecipazione alla puntata odierna di 'Porta a Porta'.

Insomma, un po' l'età (81 anni), il precedente dell'operazione al cuore di oltre un anno fa e lo stress delle frenetiche trattative sulle candidature, avrebbero suggerito a Berlusconi cautela. La situazione, assicura da Arcore è sotto controllo. Non è previsto alcun ricovero, anzi già nel fine settimana, raccontano fonti forziste, ritornerà in campo per iniziative elettorali.

Per evitare 'l'assedio' dei parlamentari azzurri a rischio seggio, l'ex premier nei giorni scorsi si sarebbe rifugiato nel week end a Villa Gimbelli, a Rogoredo, la magione donata alla sua fidanzata Francesca Pascale. Dopo 48 ore trascorse con la compagna, sarebbe rientrato ad Arcore lunedì. A chi ha avuto modo di sentirlo nelle ultime ore Berlusconi avrebbe confidato di essere stanco delle liti interne e di sentir parlare di poltrone quando, invece, è il momento di voltare pagina, impegnarsi per il cambiamento e concentrarsi sulla campagna elettorale per spiegare agli italiani che sarebbe un pericolo consegnare il Paese ai grillini.

Si parla di lievi sbalzi di pressione dovuti allo stress lavorativo degli ultimi giorni per la composizione delle liste, ma fonti azzurre, assicurano che "tutto è sotto controllo" e "da Arcore sta preparando i prossimi interventi in tv". Insomma, dopo un week end di riposo, il leader azzurro avrebbe recuperato, sarebbe tornato in forma per riprendere la campagna elettorale.

Secondo alcune indiscrezioni, i familiari, in particolare Marina, si sarebbero lamentati del 'tour de force' a cui si è sottoposto Berlusconi in queste settimane. Tra ospitate tv, video messaggi e interviste a radio e giornali, il leader azzurro, fanno notare, ha iniziato con anticipo una campagna elettorale a testa bassa. C'è chi dice che potrebbe esserci un cambio di strategia in corsa e limitare il battage mediatico negli ultimi 15 giorni, come da tradizione, considerati determinanti per 'muovere' il voto, specialmente quello degli indecisi.

Berlusconi è convinto che il centrodestra possa farcela, ma non ammette distrazioni. Io lavoro per il cambiamento, non si può pensare in questo momento alle poltrone e alle beghe personali, si sarebbe lamentato il Cav, infastidito dal bailamme mediatico suscitato dall'esclusione di alcuni parlamentari azzurri.