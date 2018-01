Elezioni, Federlegno: "Ecco le nostre proposte"

"Stiamo scrivendo una linea programmatica da proporre ai segretari politici che dalla prossima settimana cominceremo a incontrare". Lo spiega Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo, oggi in Campania per l'ottava tappa del suo "roadshow" per incontrare gli associati delle varie regioni italiane. Tra i punti principali da sottoporre ai partiti in vista delle prossime elezioni politiche e, soprattutto, della formazione del prossimo Governo, Orsini pone "il tema dei boschi. L'Italia importa 8 miliardi di materie prime e abbiamo un Paese pieno di boschi. Invece di bruciarli, utilizziamoli, facciamo attività boschive, evitiamo di comprare legno all'estero. Può essere un modo per dare lavoro, per non far andare via le persone".

C'è poi il tema del design e del made in Italy, sul quale Orsini insiste: "Non possiamo ancora pensare che i prodotti vengano copiati altrove il giorno dopo. Bisogna riportare questa battaglia in Europa, è la tutela del nostro prodotto e non possiamo dimenticarcene". C'è poi il "bonus mobili" che "serve rendere strutturale perché può realmente fare qualcosa per il settore" e infine "il tema delle case. Se non parte l'economia della costruzione degli edifici il Paese non supera il punto e mezzo di Pil. Se non facciamo sì che i giovani comprino casa in modo agevolato, senza operazioni serie sulla prima casa, non c'è vera ripartenza", conclude Orsini.