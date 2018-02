Berlusconi: "Sto bene, da lunedì riprendo"

Silvio Berlusconi (FOTOGRAMMA)

"Sto bene, riprenderò tranquillamente la campagna elettorale da lunedì in avanti". E' quanto ha detto Silvio Berlusconi, ai microfoni di 'Radio Radio', rassicurando sulle sue condizioni di salute.

LISTE - "Ho passato 4 giornate impegnative, direi dolorose per la formazione delle liste elettorali. Dolorose per le tante esclusioni che abbiamo dovuto fare, purtroppo, e che francamente mi hanno molto stressato. Però sto bene".

ALLEATI - "Il rapporto con gli alleati è solido - ha aggiunto l'ex premier -, si basa su battaglie comuni, sul buon governo di alcune regioni, non è un'alleanza improvvisata. Certo, non siamo un partito unico, siamo alleati, ed è naturale che ci siano delle differenze, ma abbiamo condiviso un programma comune sul quale siamo tutti impegnati e in cui tutti crediamo".