Berlusconi e il governo ideale: "Draghi giusto ovunque"

Giorgia Meloni dove se la immagina? ''Perché non alla Difesa? Ma questo ovviamente è un gioco''. Così Silvio Berlusconi in un'intervista a 'Libero', gioca a comporre la squadra ideale. ''I nomi veri li vedremo - spiega - con gli alleati e Giorgia, come Matteo Salvini, è talmente brava che farebbe bene in qualsiasi ministero''. Per il Cav ''Draghi sarebbe persona giusta per qualsiasi incarico''.

Nessun elogio, invece per l'avversario cinquestelle: "Prima che il signor Di Maio possa considerarsi mio rivale, dovrà avere un curriculum un pò più significativo che aver fatto lo steward allo stadio San Paolo'', replica Silvio Berlusconi in una intervista a 'Liberò. ''No, mi dispiace, il signor Di Maio e io non avremmo proprio nulla da dirci'', taglia corto il Cav.