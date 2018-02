Meloni: "Utero in affitto sia reato universale"

(Fotogramma)

"Per la Boldrini è una realtà da accettare il fatto che esistano donne che vendono i loro figli e coppie di uomini che li comprano strappandoli dal grembo materno. Se lo pensate anche voi votate sinistra. Se invece pensate che sia una barbarie e l’utero in affitto debba essere reato universale, perseguibile in Italia anche se commesso all’estero, allora votate FdI”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier, Giorgia Meloni.