Renzi: "Ecco le nostre 100 proposte"

Matteo Renzi presenta il programma Pd dall’Opificio Golinelli di Bologna. "Non spareremo cifre a caso, come 100 mld per il reddito di cittadinanza" dice il segretario nell'introduzione.

"Quelli lanciano per aria proposte inaudite e assurde, fanno il reddito di cittadinanza coi soldi del Monopoli, noi proponiamo 100 piccoli passi in avanti per l'Italia, 100 piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto" scandisce Renzi.