Macerata, Salvini: "Colpa di chi ha riempito l'Italia di profughi"

(Fotogramma)

"Quelli che hanno riempito l'Italia trasformandola in un enorme campo profughi hanno la responsabilità morale di qualunque episodio di violenza accada in Italia". Lo ha detto a Bologna il leader della Lega Matteo Salvini, commentando i fatti di Macerata. "La reazione deve essere democratica, pacifica, di governo e non di violenza", ha sottolineato il segretario leghista.

"La violenza non è mai la soluzione, la violenza è sempre da condannare. E chi sbaglia, deve pagare. L'immigrazione fuori controllo porta al caos, alla rabbia, allo scontro sociale. L'immigrazione fuori controllo porta spaccio di droga, furti, rapine e violenza" ha poi scritto Salvini in un tweet.

"Il mandante morale dei fatti di Macerata è Matteo Salvini - si legge in un post su Facebook di Roberto Saviano - Lui e le sue parole sconsiderate sono oramai un pericolo mortale per la tenuta democratica. Chi oggi, soprattutto ai massimi livelli istituzionali, non se ne rende conto, sta ipotecando il nostro futuro".