Meloni: "Braccialetto come catene agli schiavi"

Lavoratori Amazon (Fotogramma)

“I braccialetti elettronici ai lavoratori, sono come le catene che si mettevano agli schiavi. Non è questo il futuro che voglio per l’Italia. Il mio modello è la partecipazione dei lavoratori agli utili d’impresa e la valorizzazione del piccolo commercio”. Lo ha dichiarato la presidente di Fratelli d’Italia e candidato premier Giorgia Meloni.