M5S, i risultati delle parlamentarie

(Fotogramma)

"Alle Parlamentarie del MoVimento 5 Stelle per la definizione dei collegi plurinominali della Camera hanno votato 39.991 iscritti certificati che hanno espresso un totale di 92.870 voti. Per quelli del Senato 38.878 iscritti che hanno espresso 86.175 voti". Questi i dati delle parlamentarie M5S pubblicati dal Blog delle Stelle.

Sono 490 i voti andati a Luigi Di Maio per quanto riguarda il collegio Campania 1 - 01 alla Camera. Il candidato premier 5 Stelle è risultato il più votato del suo collegio, dove si sono registrati 2.040 voti. Paola Taverna, candidata al Senato nel Lazio, ha raccolto 2.136 voti ed è stata la più votata del collegio Senato Lazio - 01 - 02 - 03 (12.068 i voti complessivi del collegio). Per Carla Ruocco, candidata alla Camera, le preferenze sono state 1.691. A Roberto Fico sono invece andati 315 voti su 1.105 nel collegio Campania 1 - 02.

E, ancora, 300 clic per Gianluigi Paragone. Il giornalista, candidato al Senato, è risultato il più votato nel collegio Lombardia - 03. Il capitano Gregorio De Falco (candidato sempre a Palazzo Madama) ha vinto il collegio Toscana - 02 raccogliendo 262 voti su 2.155. L'ex presidente Adusbef Elio Lannutti è risultato il terzo più votato nel collegio Lazio - 01 - 02 - 03 per il Senato (alle spalle di Paola Taverna ed Elena Fattori) con 405 consensi. Al quinto posto nello stesso collegio c'è Emanuele Dessì (144 preferenze), il candidato finito nella bufera per il video con Domenico Spada e per il canone d'affitto della sua casa a Frascati e che farà un passo indietro, come reso noto da Di Maio.