Lorenzin: "Raggi si occupi di buche e faccia il sindaco"

"Raggi ha detto delle cose sbagliate, andando a inficiare la bontà di una legge che ha un unico interesse: proteggere i nostri bambini. Abbiamo dato tempo fino al 10 marzo per essere in regola ma se sono in lista attesa e rispettano il calendario non devono interrompere. A Raggi dico di occuparsi delle buche, dell'immondizia e dei servizi sociali, facesse il sindaco". Lo dice la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, parlando a Domenica Live su Canale5 della vicenda dei vaccini.