Di Maio: "Ecco gli impresentabili di Pd e centrodestra"

(Fotogramma)

"Gli impresentabili dei partiti devono sparire dalle liste". Da Carbonia, Sardegna, il leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, passa al contrattacco e punta il dito contro gli 'impresentabili' presenti nelle liste delle altre forze politiche. Sul Blog delle Stelle il candidato premier pubblica l'elenco delle candidature ritenute inopportune: per quanto riguarda il Pd si va da Franco Alfieri, "il 'signore delle fritture' elogiato dal governatore campano - attacca il capo politico M5S - perché 'sa fare le clientele come Cristo comanda', già condannato in appello a restituire 40.000 euro al Comune di Agropoli e imputato per omissione in atti d'ufficio e sottrazione di beni alla loro destinazione" a Luca Lotti, "indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto istruttorio nel caso Consip", passando per "De Luca junior, candidato ovviamente a Salerno, nel 'feudo' del padre" e "imputato di bancarotta fraudolenta per il crac della società immobiliare 'Ifil'".

Tra gli esponenti del centrodestra Di Maio mette all'indice Luigi Cesaro "detto 'Giggino 'a purpetta', indagato per voto di scambio in riferimento alle ultime elezioni regionali e per minacce a pubblico ufficiale aggravato dalla finalità mafiosa: avrebbe fatto pressioni - scrive l'esponente M5S - su una funzionaria del comune di Marano, che si occupava dei controlli su opere costruite dall'impresa di Aniello e Raffaele Cesaro, suoi fratelli".

Nella lista degli 'impresentabili' spuntano anche i nomi di Umberto Bossi, "condannato a 2 anni e 3 mesi per aver usato i soldi del partito, quindi 'provenienti dalle casse dello Stato' a fini privati" e di Roberto Formigoni, "condannato per corruzione a sei anni e imputato in altri processi: è candidato al Senato come capolista nella formazione del centrodestra 'Noi con l'Italia' in Lombardia", conclude Di Maio.