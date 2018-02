Berlusconi a Gattuso: "Per fare gol tirare in porta"

(Afp)

"Il Milan calca i campi italiani con un modulo che non condivido: una sola punta, per cui ad ogni partita fa 2-3 tiri in porta. Voglio invitare al sorriso e ricordo le parole di Boskov: 'per fare gol bisogna tirare in porta'. Questo dovrebbe essere tenuto in conto anche dal nostro Rino Gattuso, che invece insiste col modulo a una punta". Così Silvio Berlusconi, ospite di Rainews24.

Quanto al futuro allenatore della nazionale italiana, l'ex premier spiega di vedere "qualcuno, non voglio fare nomi, ma qualcuno che c'è già stato". Sul nome che ha in mente tace "perché finirebbe nel tritacarne mediatico, non si salverebbe".