Mattarella: "Egoismo porta violenza"

(dal Quirinale)

"Questo senso di vita di comunità, del bene comune, dell'importanza della condizione degli altri è fondamentale" perché "è il contrario dell'egoismo, che porta inevitabilmente alla diffidenza, all'ostilità, all'intolleranza, qualche volta alla violenza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, consegnando al Quirinale le Onorificenze al merito della Repubblica a 30 cittadini italiani scelti per il loro impegno civile.

"Il nostro Paese - ha aggiunto il Capo dello Stato - è un Paese straordinariamente bello per natura, per arte, ma soprattutto per la qualità della sua gente, che sa esprimere iniziative e comportamenti quali quelli che voi avete messo in campo. Complimenti e grazie".

"Vi sono tante altre persone - ha ricordato Mattarella rivolgendosi ai premiati - e questo è confortante, perché come voi tante altre persone nel nostro Paese, senza aver mai cercato né luce dei riflettori né riconoscimenti, fanno quel che avete fatto voi: la ricerca di conseguire il bene comune, per una spontanea, normale scelta di vita quotidiana. Il vostro comportamento è prezioso, perché avete dimostrato che il nostro Paese esprime nella gran parte del suo tessuto sociale un senso di comunità, che è prezioso. Il nostro Paese ha bisogno di sentirsi una comunità di vita, in cui tutti siamo legati da sorte comune, in cui si vive insieme agli altri, non con diffidenza, ma con gli altri".