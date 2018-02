Salvini: "Ritorno del fascismo? Surreale"

(Fotogramma)

"Questa cosa incredibile dell'allarme fascismo, del ritorno dei fascismi, dell'ondata delle camicie nere mi sembra surreale e agitata da una parte politica che in sei anni ha dimostrato il suo nulla". Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini ai microfoni di Radio 1, tornando sul raid razzista a Macerata. "Le dichiarazioni di Maroni non mi toccano", ha aggiunto Salvini, commentando le parole del governatore della Lombardia sul raid razzista, "ci sono tanti problemi, le polemiche interne ed esterne sono l'ultima cosa a cui guardo".

"La polemica politica - ha proseguito poi Salvini - mi è molto lontana; io voglio risolvere il problema e cercare di fare in modo che gli italiani stiano più tranquilli e per italiani intendo anche gli immigrati regolari presenti in Italia che sono tanti, che fanno il loro lavoro e si comportano in maniera esemplare. Qualcuno interpreta per fascismo e razzismo la richiesta di regole e di rispetto delle leggi ma questo qualcuno andrebbe ricoverato".