Hacker attaccano Pd, online anche dati di Renzi

L'immagine che accompagna il tweet di AnonPlus

Hacker all'attacco del Pd di Firenze. Il gruppo AnonPlus ha rivendicato su Twitter di aver messo on line, con un link scaricabile, "la lista completa degli iscritti al Partito democratico di Firenze, con nomi, cognomi, indirizzi, numero di telefono e altri dati". "Ci sono i dati di Matteo Renzi e altri", scrivono gli hacker sul social network. Tra gli hashtag #staisereno, #hacked e #AnonPlus @pdnetwork @matteorenzi. Su Twitter gli hacker riportano anche una riga con i dati del segretario Pd Matteo Renzi con i suoi riferimenti anagrafici. Sull'attacco è al lavoro anche la polizia postale.

Gli hacker hanno creato un file 'excel' scaricabile da un sito di un hotel cileno. In quel file compaiono i dati degli iscritti fiorentini - costituiti da 2.652 file di informazioni personali tra cui nome e cognome, indirizzo mail, data di nascita, città di nascita e numero di telefono, linea fissa e cellulare - tra cui anche un numero di telefono fisso e di cellulare di Renzi riferibile probabilmente ai tempi in cui era sindaco del capoluogo toscano. Secondo fonti del Pd fiorentino si tratterebbe infatti di un vecchio numero di cellulare del segretario e del numero fisso della sua segreteria da primo cittadino. Il sito del Pd di Firenze non risulta raggiungibile da ieri sera.