"Forza Italia in Lombardia è trainante e coinvolgente. Ho ammirato Maria Stella Gelmini perché è una persona inclusiva e solidale con le donne. C'è un afflato femminile importante". Così in un'intervista video, trasmessa sul sito Adnkronos, l'avvocato patrimonialista Cristina Rossello, schierata da Forza Italia nel collegio maggioritario di Milano centro alle prossime elezioni. "Ho risposto a un appello del presidente Berlusconi -ha proseguito Rossello- l'ho fatto con entusiasmo, ci credo, e penso sia nostro compito portare linfa vitale, forza ed energia. Non lascerò il mio lavoro, ho senso di responsabilità e capacità organizzativa tale per cui riuscirò a organizzare sia l'impegno parlamentare che quello professionale".