Fiorello: "Ho chiesto scusa a mia moglie 357 volte"

(Rosario Fiorello - foto dal suo profilo Twitter)

"Quante volte ho chiesto scusa a mia moglie? 357 volte". Così Rosario Fiorello, in un'intervista al settimanale 'Oggi' in edicola da domani, scherza sul suo rapporto con la moglie Susanna Biondo, con cui è sposato da 15 anni. Con la sua consueta ironia il mattatore siciliano, che ieri sera ha tenuto banco al 68esimo Festival di Sanremo, ha risposto ad una serie di domande postegli dal direttore della rivista Umberto Brindani. L'ultimo libro che hai letto? "È successo tanto tempo fa… Non me lo ricordo. Forse L'isola del tesoro", scherza lo showman. E la canzone della tua vita? "'My Way'. Frank Sinatra, l'ho fatto a modo mio…", conclude.