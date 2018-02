Meloni minacciata a Termini

(Foto Fotogramma)

"Non mi prendete per il c...sennò so' calci qua". Così un posteggiatore abusivo rivolgendosi alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, mentre alle 19.30 stava girando una diretta Facebook per documentare il degrado alla stazione Termini. "Non ho capito qual è il problema, se uno non fa quello che dici tu lo prendi a calci fammi capire? Che ti metti a minacciare una donna fuori dalla stazione Termini?", ha risposto Meloni.

A quel punto l'uomo ha continuato: "Sono le prese in giro che sono brutte, nessuno ti sta minacciando, ma che stai dicendo", ''E questa è la stazione Termini", ha concluso Meloni.