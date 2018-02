'Vinci Salvini': un click e lui ti telefona

(da 'SalviniPremier.it')

Potrebbe bastare un click. Un 'Mi Piace' in più, o più veloce di altri, per vincere e portarsi a casa una telefonata e un incontro con il segretario della Lega. 'Vinci Salvini!' è "una 'gara social' su Facebook tra migliaia di utenti che sostengono Matteo Salvini in vista delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. Vince, ogni giorno e ogni settimana, l'utente che ha generato più punti".

COME - Per accumulare questi punti, si legge sul sito 'SalviniPremier.it', "devi mettere 'Mi piace' ai post della pagina ufficiale di Matteo Salvini (che non siano stati pubblicati da più di tre giorni). Gli utenti che per primi metteranno il 'Mi piace' otterranno un punteggio maggiore".

COSA - Il vincitore giornaliero vince una telefonata con Salvini, "oltre a un post con la propria foto, che verrà diffuso sui canali social del Capitano a un pubblico di quasi 3 milioni di persone".

L'INCONTRO - "Ma non è finita - si ricorda sulla pagina del gioco -: il vincitore della classifica settimanale incontrerà Matteo Salvini di persona, in un incontro riservato per il quale faremo, se il vincitore lo vorrà, anche un video che verrà pubblicato su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube".