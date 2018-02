Renzi: "Salvini? Quello è un casino..."

(Foto AdnKronos)

"Matteo guardati da Salvini". Così un cittadino di Signa (Firenze), simpatizzante del Pd, si è rivolto a Matteo Renzi, al suo arrivo in bicicletta al Parco dei Renai, al termine di una biciclettata elettorale. Renzi ha risposto sorridendo con una battuta: "E’ un casino quello…".

A margine di una "biciclettata", iniziativa elettorale per parlare di ambiente, pedalando con i cittadini, Renzi ha affrontato la questione legata ai programmi elettorali. "Noi - ha detto - abbiamo un programma che è molto diverso dagli altri. Gli altri sparano cifre in libertà. Il centrodestra ha fatto un programma da 200 miliardi di euro: non li trovano nemmeno col monopoli. Il Movimento 5 Stelle ha messo 110 miliardi di euro nel proprio libro dei sogni. Il reddito di cittadinanza significa 'non lavorate, paghiamo noi', è una follia. Noi abbiamo messo piccole cose concrete. Mi prendono in giro in tanti per la storia degli 80 euro, ma da quattro anni ci sono delle famiglie che hanno 80 euro netti al mese".