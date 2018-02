Renzi: "Tetto stipendi? Grasso l'unico che non lo rispetta"

(FOTOGRAMMA)

"Credo che Grasso ci stia prendendo in giro. Si chiamava 'tetto Renzi' perché lo abbiamo messo noi. Grasso è l'unico che non lo rispetta. Che ci venga a fare la morale, anche no". Lo ha detto il segretario Pd Matteo Renzi a 'Otto e Mezzo', commentando la proposta del leader di Leu sulla reintroduzione del tetto per gli stipendi dei dipendenti del Senato.

"Se vuole dare il buon esempio inizi lui, magari restituendo i denari che deve al Pd", ha aggiunto l'ex premier.