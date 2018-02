Rimborsi M5S, base con Di Maio e insulti alle Iene

Fotogramma

Ventiduemila condivisioni in meno di un'ora e cinquemila commenti. Il post in cui Luigi Di Maio interviene su Fb sul caso restituzioni nel M5S, con tanto di numeri su quanto restituito in questi anni, diventa subito virale in Rete. Mentre la base, stando almeno ai commenti postati sulla bacheca del capo politico del Movimento, sembra essere con Di Maio. E attacca duramente Filippo Roma, autore del servizio delle Iene che ha dato vita al caso 'rimborsopoli' nel Movimento.

"Tempo un paio di giorni - commenta tra gli altri Francesco sulla bacheca di Di Maio- e la gente non si chiederà più perché il M5S ha versato al fondo per le Pmi 25 milioni anziché 26. Si chiederà perché il Movimento ne ha versati 25 e gli altri zero. E a quel punto il 'capolavoro' sarà completo". In tanti puntano il dito contro le Iene -"lavorano per Berlusconi", ricordano in molti- e gridano al complotto: "hanno una paura incredibile e tentano tutto... Vergognoso che proprio Renzi e company si permettano di fare la morale", scrive Marina invitando Di Maio e colleghi ad andare in tv e spiegare.

"Questa storia dei mancati rimborsi di soldi che per legge i deputati possono benissimo tenersi per loro si rivelerà un boomerang - profetizza Dario - e porterà ancora più persone a votare M5S". Al contrario la bacheca Fb di Roma, la Iena che ha 'pizzicato' Cecconi e Martelli, pullula di insulti. "Mamma mia quanto mi stai sul ca..o - scrive Roger - sei il classico uomo senza spina dorsale e un minimo di carattere, sembri uno di quei ritardati lecca c..o, che quando il padrone gli dà degli ordini, cerca di farli nel miglior modo possibile per due croccantini...".

Roma sembra proprio esser finito nel mirino degli attivisti. "Chiedi al tuo padrone di tagliarsi lo stipendio - scrive Donatella - non rompere i co...ni a chi lo fa spontaneamente". "Vergognati - gli fa eco un'altra attivista - siete degli schiavi di Berlusca ..il padrone comanda e i servi eseguono". "Da Iena a sciacallo certificato, bella carriera davvero", attacca Davide.

Qualcuno tira in ballo Dino Giarrusso, la Iena ora candidata tra le file del Movimento. "Per fortuna non sono tutti dei zerbini come Filippo Roma! - scrive ad esempio Roberto - Giarrusso ha capito che il M5S non è come il tuo padrone". "Se dovessi chiedere agli altri partiti di fare chiarezza sui soldi nostri - scrive Salvatore - non ti basterebbe una stagione di Le Iene...".

Pochissimi i complimenti al giornalista per il servizio che ha generato un vero e proprio caso politico, così come, dall'altro lato, sono rari i commenti di critica sulla bacheca di Di Maio. Dove solo qualche voce isolata chiede: "se non sappiamo vigilare in casa nostra, come pensiamo di poter governare il Paese?".