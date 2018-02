M5S, Della Valle: "Non sono in Marocco, io non fuggo"

(Fotogramma)

"Non sono in Marocco, non ho fatto nulla, non devo fuggire da nulla. Mio padre oggi è stato assalito dai cronisti, é un uomo di 80 anni che vuole proteggermi, ha fatto una battuta che è stata male interpretata". Lo ha detto all’Adnkronos Ivan Della Valle, il deputato, ormai ex M5S, che aveva truccato alcuni bonifici per le restituzioni e che per questo è ormai considerato fuori dal Movimento.