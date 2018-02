Gentiloni: "Centrodestra? Peggio di prima"

(Fotogramma)

"Il centrodestra è ancora peggio di quello che abbiamo combattuto in passato e non è quello tradizionale. Il centrodestra è il contrario di quello che serve all'Italia, ha posizioni populiste e nazionaliste. La sfida è tra centrodestra e centrosinistra e il Sud e la Sicilia è uno dei posti in cui questa sfida è più difficile". Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ad una manifestazione elettorale del Pd a Catania.

"Ci manca la convinzione che con il nostro lavoro possiamo dare un contributo straordinario alla vittoria del Pd e al prossimo governo del Paese. Crediamoci insieme. Io - ha aggiunto il premier- starò dalla vostra parte e penso che potremo ottenere un ottimo risultato".