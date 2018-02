"Niente palco in comune per centrodestra? Mica siamo i Pooh..."

(Fotogramma)

Il centrodestra non farà una manifestazione unitaria per la chiusura della campagna elettorale? ''Siamo una coalizione che ha firmato un programma comune, non siamo mica i Pooh o i Rolling Stones che devono suonare sullo stesso palco per i fan...'', replica Matteo Salvini, ospite di 'Dalla vostra parte' su Retequattro.