Renzi: "Di Maio ci fai o ci sei?"

(Fotogramma)

"Mi viene il dubbio che i 5 stelle ci prendano in giro. E' umano tenersi i soldi ma allora non ci prendano in giro. Di Maio ci sei o ci fai? Perché non hai controllato? Vogliono controllare il bilancio dello Stato che è di 800 miliardi di euro e non riescono a controllare 20 milioni di euro...". Lo ha detto Matteo Renzi a 'Quinta Colonna' su Rete4.

"Ogni giorno Di Maio ne butta fuori uno, ma quelli sono in lista. Ma un elettore che vuole votare 5 stelle a Pesaro - chiede il segretario Pd -, ha come candidato quello che è scappato dalle telecamere delle Iene, Cecconi. Di Maio dice che non è più dei 5 stelle ma se a Pesaro voti 5 stelle quel truffatore va in Parlamento".

E alla domanda se fosse disponibile a un confronto tv con i leader Cinquestelle, Renzi risponde: "Se Di Maio è disponibile io posso scombinare l'agenda e giovedì prossimo vengo a fare il dibattito ma ho l'impressione che Di Maio scappi...".