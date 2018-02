(Foto Adnkronos)

Si allarga il caso rimborsi del M5S. "Sarebbero 14 i parlamentari Cinque stelle che hanno pubblicato dei bonifici che non sono mai arrivati a destinazione nel fondo per il microcredito", riferiscono 'Le Iene' sul sito della trasmissione di Mediaset, allungando ulteriormente la lista dei parlamentari M5S sotto accusa. Il candidato premier Luigi Di Maio ha infatti "comunicato che sarebbero otto i parlamentari morosi, con un buco di quasi 800mila euro" ma secondo la fonte del programma tv "sarebbero quasi il doppio".

"E alcuni di questi parlamentari morosi, ancora senza nome perché prima vorremmo incontrarli per chiedere conto, - proseguono 'Le Iene' - avrebbero escogitato un altro giochino originale per trattenere più soldi nelle loro tasche. Non si tratterebbe, quindi del solito metodo di annullamento del bonifico appena inviato, che permetteva così di inviare la ricevuta al sito tirendiconto.it e quindi di risultare formalmente in regola, che in tanti hanno praticato". "Nei prossimi giorni - concludono - renderemo noti i chiarimenti dei parlamentari che non sono presenti nella lista di Di Maio e che siamo riusciti a incontrare".

LA REPLICA M5S - Per lo staff dei 5 Stelle restano fermi a 8 i nomi dei 'furbetti' che non hanno restituito quanto dichiarato, con bonifici mai arrivati al fondo per le Pmi. Agli 8 nomi resi noti da Luigi Di Maio - Ivan Della Valle, Maurizio Buccarella, Carlo Martelli, Girolamo Pisano, Elisa Bulgarelli, Emanuele Cozzolino, Andrea Cecconi, Silvia Benedetti - va aggiunto solo quello di Giulia Sarti, che ha denunciato l'ex fidanzato per gli ammanchi, circa 23mila euro, e ha deciso di autosospendersi per non ledere l'immagine del Movimento.

Inoltre, a quanto si apprende, sono in corso verifiche sul nome di un solo deputato che non aveva dato il via libera al trattamento dei dati, ma che dovrebbe essere a posto con le rendicontazioni. A breve, viene spiegato, verrà pubblicato online l'elenco completo di tutti i 123 parlamentari 5 Stelle: per ciascun nome verrà inserita la somma dichiarata per le restituzioni e il corrispettivo risultante dalle tabelle ministeriali. Dagli elenchi in mano allo staff, viene inoltre spiegato, risultano alcune incongruenze ma per somme irrisorie e riconducibili a piccoli errori o a semplici arrotondamenti nelle somme da devolvere.