Forza Italia Milano, Musella riunisce partito

Fotogramma

Si terrà domani a Sesto San Giovanni l'assemblea generale degli amministratori, dei coordinatori e degli attivisti di Forza Italia della Provincia di Milano, per organizzare la campagna elettorale delle prossime elezioni politiche e regionali. L'appuntamento è alle 10 a Villa Torretta: all’assemblea, organizzata dal coordinatore provinciale di Forza Italia in Lombardia, Graziano Musella, parteciperanno la coordinatrice regionale, Mariastella Gelmini ed il senatore Paolo Romani. Saranno presenti tutti i candidati alla Regione e nei collegi della Lombardia del partito.

"E’ importante – sostiene Graziano Musella – incontrarsi per fare il punto della situazione circa quanto è stato fatto fino ad oggi, sia per le regionali, sia per le politiche, che coinvolgono tutto il nostro movimento".

Forza Italia "deve essere compatta e seguire il programma del nostro Presidente Silvio Berlusconi, che vuole che vi sia grande partecipazione e grande entusiasmo da parte di tutti noi del partito. Occorre ritornare - aggiunge - al grande entusiasmo del 1994, che ha caratterizzato l’affermazione di Forza Italia. Vedo oggi la stessa voglia e la stessa intenzione di vincere e questo lo dobbiamo al nostro presidente che ha trasmesso a noi tutti l’energia necessaria per affrontare l’attuale politica. Solo uniti potremo vincere e ritornare a governare il nostro Paese", conclude.