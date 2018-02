"Mi sono rotta le p...", Meloni sbotta in tv

Giorgia Meloni a 'Piazzapulita' (fermo immagine da video)

"Mi sono rotta le p..., ve lo devo dire. Vorrei parlare di questo millennio, vorrei parlare dei problemi degli italiani". Così Giorgia Meloni si è sfogata a Piazzapulita, la trasmissione di La7 condotta da Corrado Formigli. A far perdere le staffe alla leader di Fratelli d'Italia il tema dell'antifascismo. "Io ho conosciuto l'antifascismo politico, non quello storico - ha detto Meloni - poi se volete farmi l'esame di storia, facciamo l'esame di storia".

"In ogni trasmissione mi dovete chiedere cosa penso di fascismo, antifascismo, guerre puniche, mi sono rotta le p... ve lo devo dire - ha rimarcato -. Vorrei parlare di questo millennio, parlare dei problemi degli italiani, dei miei programmi. Voi dovete essere gentili come me, ricordarvi che sono nata nel 1977, che non ho nulla da farmi perdonare".