Renzi: "Flat tax? Come credere a Babbo Natale"

"Se la flat tax è credere a Babbo Natale, il reddito di cittadinanza è credere alla Befana". Lo ha detto il segretario del Pd Matteo Renzi, parlando all'Unione industriali di Napoli nel corso di un incontro con gli imprenditori. "Il reddito di cittadinanza - ha aggiunto Renzi - è un messaggio diseducativo di una certa cultura assistenzialista che dice: tu non lavorare, io ti do i soldi per stare a casa con due figli. Mi contestano il Jobs Act, ma quelli erano incentivi per chi assumeva. Il reddito di cittadinanza è un incentivo per chi si vuole licenziare".