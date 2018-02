Rimborsi M5S, Della Valle: "Io ho usato Photoshop

(Foto Fotogramma)

“Taroccavo i bonifici con Photoshop”. Ad ammetterlo è Ivan Della Valle, "il campione dei furbetti, dato a Casablanca, ma scovato da noi de Le Iene in Toscana, dove l’abbiamo raggiunto per un’intervista esclusiva" si legge sul sito della trasmissione in onda su Italia 1 che oggi ha rivelato altri tre nomi che sarebbero coinvolti nel caso rimborsopoli del M5S.

"Nel suo caso risultano mai arrivati al fondo 51 bonifici per un totale di 272.312 euro" si legge ancora. Della Valle "chiede scusa ma poi attacca i parlamentari del Movimento: 'Impossibili 8-9000 euro al mese di spese quando hai ufficio, viaggi e telefono già pagati' - scrivono le 'Le Iene' - E lancia la sfida: 'Trasparenza vera? Fuori tutti gli scontrini dei rimborsi non restituiti. Chiedetegli voi Iene e li chieda anche il candidato premier dei Cinque stelle Di Maio'".