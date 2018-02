(Fotogramma)

Comizi, incontri e trasmissioni in Tv. Il week-end dei leader impegnati in campagna elettorale si infittisce di impegni con l'avvicinarsi della scadenza elettorale del 4 marzo. Silvio Berlusconi sarà ospite domani sera a 'Che tempo che fa', su Raiuno, la trasmissione condotta da Fabio Fazio. Nel pomeriggio di domani, alle 14, il leader di Forza Italia sarà invece sugli schermi di La7 ospite del 'Faccia a faccia' di Giovanni Minoli.

Matteo Renzi ha dedicato la giornata di oggi ad un vero e proprio tour a Napoli, passando da un incontro con gli industriali e una passeggiata al Vomero con Paolo Siani, una puntata a Giugliano e poi una tappa al teatro Sannazzaro per chiudere stasera con una 'pizzata' a palazzo Marigliano. Domani Renzi ha invece in agenda un incontro al teatro Massimo di Roma, alle 11, e poi due apparizioni Tv.

Il leader dem sarà infatti con il ministro dell'Interno Marco Minniti a 'Mezz'ora in più', il programma di Lucia Annunziata su Raitre in onda alle 14.30. Poi, alle 20.30, toccherà a 'Non è l'Arena' di Massimo Giletti su La7.

Luigi Di Maio ha in calendario per oggi una serie di comizi, a Genova al teatro Stabile e a Torino al teatro Nuovo. Domani, invece, il capo politico del M5s sarà in televisione, a 'Domenica live' alle 17,50, ospite di Barbara D'Urso su Canale 5. Matteo Salvini oggi è invece tornato a Milano, con un gazebo a piazzale Velasques e un volantinaggio al mercato di via Osoppo. Domani il leader della Lega è invece a Goito, per un incontro alle 20.30 in piazza Gramsci.

Giorgia Meloni ha invece convocato per domani mattina alle 10 la manifestazione 'anti inciucio' a Roma, al cinema Adriano. Alla manifestazione, dal titolo 'Noi non tradiamo, contro inciuci e cambi di casacca', prendono parte anche i candidati di Fratelli d'Italia alle elezioni. Mini tour in Puglia, invece, per Raffaele Fitto domani. Il leader della 'quarta gamba' del centrodestra alle 9.30 è a Santa Maria di Leuca e poi a Maglie. Nel pomeriggio si sposterà a Gallipoli, seguirà la tappa di Galatina per chiudere, alle 20, a Lecce.

Pietro Grasso dedica invece la sua giornata di domani all'Abruzzo: si parte alle 11,30 al cinema S. Andrea di Pescara, poi alle 13,30 è previsto un pranzo al Bussola beach club di Roseto degli Abruzzi; alle 16 all'Aquila c'è una visita nel centro storico in ricostruzione e alla Basilica di Collemaggio e alle 17 un incontro all'Auditorium dell'Ance.