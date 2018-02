Boldrini: "Gruppi neofascisti vanno sciolti"

(Fotogramma)

"Noi dobbiamo dirlo con forza - ha detto la Presidente della Camera Laura Boldrini - i gruppi che si rifanno a una ideologia fascista vanno sciolti. Non c'è spazio per loro in democrazia".

"Non c'è posto per loro nella nostra Repubblica, che è antifascista - ha continuato la terza carica dello Stato in visita a Milano nel quartiere Niguarda, dove è iniziata la battaglia di Liberazione contro il nazifascismo -. Ci tenevo a dirlo in questo luogo che rappresenta la forza della città di Milano nei confronti del fascismo. Qui è iniziata la Liberazione, ed era qui che bisognava affermare questo concetto".