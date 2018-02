Renzi: "Mai governo con estremisti"

"Il patto del Nazareno lo rifarei domattina" perché "era sulle riforme costituzionali e quei patti vanno fatti con chi non lo pensa come te, è lui che ha violato quel patto". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, intervistato a 'In mezz'ora' da Lucia Annunziata.

"Oggi Berlusconi ha fatto una scelta estremista, non quella del Ppe, come suggerito da Merkel, ma ha scelto di allearsi con chi vuole uscire dall'euro. Lui - afferma - non ha mai votato fiducia al mio governo, era un accordo per cambiare Senato e legge elettorale".

"M5S e Lega sono due estremismi - continua il segretario -, vorrei che fosse chiaro che chi li vuole fermare, non può che votare il Pd, anche se non apprezza tutto ciò che abbiamo fatto".

"La stabilità del Paese non vale l'accordo con estremisti, perché non c'è nessuna stabilità politica se dai il paese agli estremisti", aggiunge Renzi.