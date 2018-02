Berlusconi: "Il fascismo? Morto e sepolto"

Silvio Berlusconi

"Il fascismo è morto e sepolto. Il caso di Macerata è stato il gesto di un singolo fuori di testa che ha agito per conto suo. Mentre invece c'è questo movimento dell'antifascismo che a Piacenza ha picchiato un esponente delle forze dell'ordine: è un movimento pericoloso che viene dai centri sociali ed ha un programma di iniziative inaccettabile". Così Silvio Berlusconi ospite ieri sera di Fabio Fazio a 'Che Tempo che fa' su Rai 1.

"Fascismo e nazismo - ha poi aggiunto Berlusconi - sono nati come movimenti socialisti. Per arrivare ad essere quello che sono stati c’è stato bisogno di un Mussolini o un Hitler. Senza un Mussolini o un Hitler in giro non succede niente".