Come rinnovare la tessera elettorale

Mancano meno di due settimane al voto del 4 marzo e per non farsi trovare impreparati alle urne, basta seguire qualche dritta, come quelle snocciolate dal Viminale, che sul proprio sito ricorda alcune regole d'oro per non sbagliare.

Come fare, ad esempio, se si deve rinnovare la tessera elettorale?

La tessera elettorale, ricorda il Viminale, si rinnova presso l'ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l'ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione. Tale ufficio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.

Importante, inoltre, non dimenticare i documenti di identità da presentare al momento del voto. Oltre alla tessera elettorale, l'elettore deve avere con sé la carta d'identità o un altro documento d'identificazione munito di fotografia rilasciato dalla pubblica amministrazione oppure la tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare o la tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.