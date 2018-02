Elezioni, Fareambiente: "Bene Rossello sull'ambiente"

L'avvocato Cristina Rossello

"É una vergogna che nessuno dei leader delle principali forze politiche abbia speso una parola per un valore fondamentale quale l'ambiente che dovrebbe essere al primo posto in ogni dibattito politico". É l'accusa lanciata da Vincenzo Pepe, presidente di Fareambiente, che lamenta l'assenza del temi ambientalisti dalla campagna elettorale. Sono pochi i candidati che secondo Pepe in questi ultimi giorni stanno cercando di invertire la tendenza.

"Voglio ringraziare a Milano l'avvocato Cristina Rossello, candidata alla Camera all'uninominale Milano 1, che ha organizzato diversi incontri sull'ambiente e la professoressa Anna Zollo, candidata al Senato nel plurinominale Campania 1". Per Pepe sull'ambientalismo "c'è una scarsa sensibilità perché le tematiche sono associate al partito dei Verdi che fanno lo zero virgola e non come un problema che riguarda tutti gli italiani".

Perché parlare di ambiente "non significa fare riferimento solo ai trasporti", ma anche "alla salute, alla green economy, all'enogastronomia, ai beni culturali e al turismo". L'appello ai leader politici è quello di "sfruttare queste risorse per attivare politiche occupazionali, di cui questo paese ha bisogno".