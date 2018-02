Stop fascismo, Boldrini come Bob Dylan

"E' vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista". Cartelloni - e citazione di Bob Dylan - per la presidente della Camera Laura Boldrini, che in un video pubblicato su Facebook torna a chiedere lo scioglimento di partiti e organizzazioni neofasciste in Italia.

"Così è più chiaro?", chiede Boldini nel titolo del breve filmato aggiungendo gli hashtag #antifascismo #Rudimenti, mentre nel video spiega che "fascismo e antifascismo non sono categorie superate" e ricorda la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Italiana.