'Caccia' a Casapound a Torino

(Locandina Torino Antifascista - post Facebook)

All'indomani dell'aggressione a un dirigente di Forza nuova, avvenuta ieri a Palermo, sta facendo il giro della rete il volantino firmato Torino Antifascista che lancia la 'caccia' a Casapound. "Giovedì alle 21 il candidato premier di Casapound Italia sarà a Torino per un tour di presentazione elettorale... anche se ha paura a dirci dove si terrà l'incontro prepariamoci a stanarlo e ad accoglierlo come merita!", si legge sulla locandina in cui campeggia il simbolo degli "Antifa" che sovrasta quello di Casapound messo sottosopra e con la tartaruga rovesciata e una grande scritta "Staniamo Di Stefano". Torino antifascista dà poi appuntamento per la 'caccia' giovedì alle 19 "in luogo da definirsi".