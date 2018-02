Juncker: "Rischio governo non operativo in Italia"

(Foto Afp)

"Dobbiamo prepararci allo scenario peggiore, quello di un governo non operativo in Italia". E' quanto sottolinea il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker intervenendo ad un evento organizzato dal think tank Ceps sull'esito delle elezioni del 4 marzo, secondo quando riporta la stampa tedesca.

"L'Europa si sta preparando a questo scenario", ha detto Juncker osservando che accanto ai rischi di istabilità in Europa in arrivo dal voto in Italia, pesano, seppur meno , gli esiti del referendum dell'Spd in Germania e dalla presenza di un governo di minoranza in Spagna. “Questo potrebbe avere forti ripercussioni sui mercati", conclude.