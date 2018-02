"Non sapete più cosa scrivere?", ira di Francesca Barra

Francesca Barra (Fotogramma)

Un apostrofo dimenticato e Francesca Barra finisce nella bufera. "Matera capitale europea della cultura 2019: un opportunità per tutta la Basilicata" si legge nel manifesto elettorale della candidata Pd nel collegio uninominale Matera-Melfi della Camera, che riporta un errore ortografico importante. "Un opportunità" è scritto senza apostrofo.

Lo strafalcione, dopo essere stato notato da alcuni media, è stato subito corretto, come ha fatto sapere la giornalista su Twitter: "L'errore del grafico è stato corretto dopo pochissimi minuti. Io ero fuori per lavoro - ha cinguettato Barra -. Mi hanno avvisata ed è stato sostituito velocemente. Ma non sapete più cosa scrivere?"

Sui social, però, la svista non è passata inosservata. "Francesca Barra, candidata del Pd, degna erede della ministra elementare Fedeli" scrive un utente. "Speriamo che la grammatica migliori entro il 2019" commenta qualcun altro. Ma c'è anche chi prende le difese della giornalista: "Ci faccia l'abitudine cara Francesca - si legge in un post - se non hanno nulla di serio a cui aggrapparsi l'attaccheranno anche se il parrucchiere le ha fatto male la tinta".