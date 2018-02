"Ha già sistemato i suoi figli?", hater contro Calenda

(Fotogramma)

Un hater attacca e Carlo Calenda risponde. Oggetto della querelle social una provocazione lanciata da un utente su Twitter che il ministro dello Sviluppo economico non si è lasciato sfuggire rispondendo per le rime. "Mi scusi signor Calenda ma i suoi 4 figli sono disoccupati come milioni di italiani o ha già provveduto a sistemarli approfittando della sua posizione politica? Grazie per la risposta se ce sarà ma ne dubito", si legge nel tweet ironico. "3/4 vanno a scuola la quarta lavora part time come porta caffè/trovarobe vergognosamente pagata a cottimo in uno studio di fotografia", replica Calenda, spiegando che la figlia "si è mantenuta all'università facendo la cameriera". "Non accetterebbe mai una raccomandazione da me - conclude - È una gran donna e ne sono molto fiero".